Le esigenze delle imprese under 40 in Trentino

Uomo, laureato, attivo nel commercio e nei servizi, si informa su internet e tramite la propria associazione. È il profilo del giovane imprenditore trentino delineato da un’indagine dei Giovani Imprenditori di Confcommercio. Tra burocrazia, accesso ai finanziamenti, ecommerce e gestione del personale, è la formazione il bisogno persistente e maggiormente diffuso tra le imprese under 40.

Nel 2017 i Giovani Imprenditori di Confcommercio Trentino hanno svolto un tour territoriale denominato GIT4YOU. Durante questi incontri il consiglio direttivo si è confrontato con i giovani imprenditori under 40 della provincia su temi come burocrazia, incentivi alle nuove iniziative imprenditoriali, criticità, necessità dell’imprenditore 3.0 e molti altri temi.

«L’esigenza della giovane imprenditoria – commenta il presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trentino Paolo Zanolli – nasce dal bisogno di associati e non, di avere un interlocutore che possa ascoltarli e comprenderli, per il semplice fatto che si trovano sulla stessa barca, ovvero sono anch’essi imprenditori. Inoltre il Gruppo offre la possibilità di essere rappresentati a livello sindacale come giovani imprese e interagire attivamente con le istituzioni».

«Ricordo che in Trentino le aziende giovani sono cresciute del 13,8% nel 2016 (dati Camera di Commercio); questo dimostracome ci sia più fiducia nel futuro ma anche come molti giovani siano stati costretti a trasformarsi in imprenditori di se stessi per mancanza di lavoro. È importante, quindi, che vengano ascoltati e rappresentati a livello sindacale. Per quanto riguarda il mondo del Terziario, Confcommercio Trentino la fa da padrone ed il Gruppo Giovani rappresenta trasversalmente gli under 40. La finalità di questo tour è stata quella di dar voce alle giovani imprese, incontrando giovani imprenditori per ascoltare le loro storie, le idee, le esigenze e le problematiche. In particolare, sono stati raccolti dei dati preziosi tramite un questionario nel quale è stato chiesto, tra le altre cose, se hanno usufruito della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e aiuti alla nuova imprenditorialità (LP 6/99).

«Sono così emersi i fabbisogni e le competenze specifiche per la propria impresa ed i consigli e le richieste per il nostro gruppo,in modo da creare attività sempre più mirate, concrete e utili per gli associati». Il tour dei giovani imprenditori si è svolto a Trento, Rovereto e Mezzocorona, toccando tre territori molto importanti per il tessuto economico provinciale.

Il profilo del giovane imprenditore trentino

I dati raccolti nel tour, ha spiegato Zanolli nella sua presentazione, tracciano distintamente il profilo dell’imprenditore under 40: il sondaggio ha di fatto fotografato un imprenditore molto spesso di prima generazione, tramite nuova azienda (70%), mentre il 25% ha vissuto un passaggio generazionale; è in preponderanza di sesso maschile ed iscritto a Confcommercio. Opera molto spesso nell’ambito dei servizi ed ha innovato in sviluppo web e prodotti e sul modo di commercializzarli. Si informa tramite internet e le associazioni di categoria, è laureato e/o specializzato (61%, oltre il 90% considerando anche il diploma).

Un imprenditore quindi, formato, con un alto livello culturale e concentrato su marketing, vendita e innovazione. Dà un forte valore alla formazione. Le maggiori difficoltà riscontrate sono nella gestione del personale, la battaglia contro la burocrazia, problemi di sicurezza per le attività al dettaglio e di data per quelle di servizio, la necessità di avere una consulenza continua e specializzata.L’aspetto sul quale intende maggiormente svilupparsi è quello della commercializzazione del prodotto, gestione del personale e della competitività sul mercato soprattutto locale.

Riguardo alla L.P. 6/99 il 61% degli intervistati non ha beneficiato della legge e il 39% rimanente ha comunque riscontrato problemi. Tra le difficoltà riscontrate nell’accesso al finanziamento pubblico ci sono stati la troppa burocrazia, i tempi lunghi di attesa del contributo, la difficoltà di comprensione dei punti della domanda e mancanza di voci di spesa rilevanti come affitto e personale.

Durante gli incontri territoriali le tematiche emerse principali sono quelle legate alle consulenze per accedere a bandi finanziamenti e compensazione fiscale e l’eccessiva burocrazia nella modulistica per l’accesso ai contributi: da qui è nata l’idea di creare un simposio specifico su questo argomento.

Altri temi rilevanti sono state le problematiche nella gestione del personale; le difficoltà e le distorsioni nelle gare d’appalto tramite i mercati elettronici Consip/Mepat. Inoltre le difficoltà riscontrate nell’inizio attività, la difficoltà nel trovare il personale adeguato, dall’importanza dei consulenti al regime fiscale oppressivo, chiudendo con la sicurezza e certezza della pena. Temi concreti, all’ordine del giorno per ogni imprenditore.

Il 100% dei questionari ha riportato come fabbisogno specifico l’importanza della formazione. «Per questo – spiega Paolo Zanolli– sì è deciso di organizzare un ciclo di incontri formativi denominato GIT ACADEMY. Questi incontri sono rivolti ad imprenditoriunder 40 e loro collaboratori; sono divisi in tre fasi per un totale di 7 serate su public speaking, e-business, e-commerce e social media. Oggi la formazione dell’imprenditore e dei suoi collaboratori è strumento indispensabile per la crescita personale e professionale sia dell’uomo che dell’impresa».

«La formazione aziendale, al giorno d’oggi, è fondamentale. In un contesto come quello dell’attuale mercato del lavoro, sempre più competitivo e frenetico, le capacità di un team coeso e motivato fanno davvero la differenza. L’obiettivo di questo ciclo formativo è quello di sviluppare le potenzialità, affinare le competenze e acquisire nuove skills per essere più produttivi. Il miglioramento della comunicazione interna, della coesione del gruppo e l’innalzamento dei propri standard quantitativi e qualitativi sono obiettivi fondamentali per un’impresa».

Il primo percorso di GIT ACADEMY sarà dedicato al public speaking: quattro serate focalizzate al parlare in pubblico, al comunicare in team, alla comunicazione interpersonale e al training di public speaking.

Informazioni generali GIT ACADEMY

Destinatari

I corsi sono rivolti ai Giovani imprenditori del terziario (commercio, turismo, servizi, soci e non soci di Confcommercio Trentino) ed ai loro collaboratori.

Orario e sede

Tutti i corsi si svolgeranno presso una delle Sale corsi riservata per il Gruppo giovani del Terziario di Confcommercio Trentino presso Seac in Via Solteri 56, dalle 20 alle 22:30.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione è possibile contattando direttamente la segreteria GIT via email all’indirizzo tony.marroni@unione.tn.it.

Quote di iscrizione

Il costo di iscrizione è di 150 € (75 € per i soci) per il modulo Public Speaking, 80 € (40 € per i soci) per il modulo E-commerce & e-business, 100 € (50 € per i soci) per il solo appuntamento social media.

Posti disponibili

È prevista una soglia di 20 partecipanti per il modulo di public speaking ed e-commerce. Social media non ha limiti di partecipanti.

Agevolazioni

Gli iscritti al Gruppo Giovani del Terziario e Confcommercio Trentino godono dell’iscrizione agevolata al 50% per tutti i moduli del corso (o quelli di interesse

Informazioni

Per ricevere ulteriori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare direttamente la Segreteria del Gruppo giovani del Terziario Confcommercio Trentino – Tony Marroni al numero di telefono 0461/880411 o scrivendo via email atony.marroni@unione.tn.it