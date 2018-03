A Cles serata per ricordare il parassitologo Ivo de Carneri

Venerdì 23 marzo prossimo ad ore 20,30 in Sala Borghesi Bertolla presso la Biblioteca di Cles in piazza Navarino, serata per ricordare l’illustre studioso parassitologo Ivo de Carneri.

Questo evento, in collaborazione con Centro Pro Cultura Studi Nonesi e Fondazione Ivo de Carneri Onlus, vuole celebrare il suo lavoro, la passione per aiutare il prossimo, specialmente nei popoli sottosviluppati, rivolta a scoprire, prevenire e curare l’umanità dalle malattie causate da parassiti.

Nato a Cles nel 1927 e scomparso a Milano nel 1993, eminente personaggio, si laurea in chimica nel 1950 all’Università di Pavia, per divenire Direttore delle ricerche microbiologiche presso l’Istituto di Ricerche Terapeutiche alla Carlo Erba di Milano. Durante questi anni si specializza presso il Tropen Istitut di Amburgo in Germania ed il National Institute of Medical Research di Mill Hill nel Regno Unito.

Nel 1954 inizia la professione accademica presso l’Istituto di Igiene della facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia, per poi passare nel 1959 ad insegnare parassitologia.

L’anno seguente si reca in Brasile per lavorare presso l’Instituto de Medicina Tropical a Sao Paulo collaborando con il Professore Samuel Pessoa, che lo portò ad appassionarsi alla ricerca sull’impatto sociale delle malattie parassitarie.

Dal 1960 al ’63, per conto del Ministero della Sanità Brasiliano partecipò a varie missioni scientifiche nell’alto Xingù in Mato Grosso, per studiare la temibile leishmaniosi tegumentaria tra le popolazione degli indios Waurà e ne identificò alcuni ceppi nel nord di questa regione.

Nel corso della sua carriera scrisse oltre 300 testi riguardanti protozoologia, elmintologia e chemioterapia. il più noto dei quali è “Parassitologia generale e umana” che, dopo 13 edizioni, viene tuttora usato come libro di studio nelle università italiane e straniere.

Nel 1988 si occupò delle campagne di controllo dei parassiti intestinali nel bambini dell’America Latina e dell’Africa per conto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In merito a questo, notevole il suo studio per relazionare il ritardo scolastico con la povertà collegata ai parassiti nei bambini del nord Italia, ed il loro regresso conseguente al miglioramento delle condizioni vitali.

Nella primavera di quell’anno si recò nell’Isola di Pemba (Zanzibar) cooperando con il programma istituito dal Ministero degli Esteri Italiano per il controllo della schistosomiasi genitoruriana; in veste di esperto si occupò di istruire il personale sanitario locale, e della costruzione di una struttura dedicata alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie parassitologiche.

Fino al 1990 è stato Presidente della Società Italiana di Parassitologia, la quale istituì un premio in suo onore. La Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene di Londra ha creato una cattedra in suo nome alla Mason House.

In seguito alla scomparsa del Professore, per volere della sua famiglia, nel 1994 nacque la “Fondazione Ivo de Carneri” che, senza scopo di lucro, promuove e sostiene la lotta contro le malattie parassitologiche nei paesi in via di sviluppo ed incrementa gli studi di parassitologia per quanto attiene ai risvolti sociali delle stesse.

Nel 2004 il Dr. Andrea Graiff, patrocinato dal Centro Pro Cultura Studi Nonesi, gli dedica un libro: “Ivo de Carneri: la passione di vivere, un uomo di scienza e le sue radici”.