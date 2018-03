Dybala riporta in testa la Juve, Sarri è secondo, Milan all’ultimo respiro

L’Inter frena l’impeto dei Partenopei e conquista un punto prezioso. I nerazzurri nel posticipo, alla Scala del Calcio, ingabbiano gli ospiti con una tattica saggia e prudente.

Spalletti disegna il 4-2-3-1 con Brozovic e Gagliardini titolari nel mezzo, l’asse Candreva-Rafinha-Perisic supporta Icardi al centro dell’attacco.

La cloche dei Bauscia imposta una formazione raccolta sotto la linea della palla puntando sulle accelerazioni e ripartenze. Sarri sceglie il collaudato modulo 4-3-3 con Callejon, Mertens e Insigne davanti.

La mediana degli azzurri macina gioco con la consueta maestria ma con poca incisività.

Nella ripresa Skriniar colpisce il montante di Reina mentre il tridente campano spreca sottomisura cedendo il primato.

Dopo aver espugnato Wembley, nella notte dei leoni, la Juventus si riprende la testa della serie A. Il successo a Londra contro gli Spurs di Mauricio Pochettino galvanizza l’ambiente della Continassa.

I Campioni d’Italia regolano le zebrette friulane allo Stadium. La doppietta del ritrovato Dybala, l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuian e l’ampio turnover deciso da Max Allegri sono le note del tabellino.

A Marassi André Silva, subentrato nella ripresa a Calhanoglu, sigla la sua prima rete nel campionato italiano. Il Diavolo piega il Grifone e sogna l’aggancio ai cugini di Milano.

La Viola batte il Benevento nel giorno del ricordo di Davide Astori. E’ pura commozione prima dei 90 minuti con il pubblico fiorentino che si strige attorno agli undici di Stefano Pioli.

Nella zona calda registriamo le vittorie del Verona nel derby degli scaligeri. Il Chievo di Rolando Maran perde quota ritrovandosi nella bagarre per non retrocedere. Gli squali calabresi superano il Doria; l’ex Walter Zenga guida la truppa contro il passato.

I Felsinei cadono sotto le due torri per mano della dea bergamasca. Gian Piero Gasperini mantiene il passo e confida nel sogno europeo.

Si dividono la posta in palio Sassuolo e Spal, con i padroni di casa che possono recriminare per un rigore fallito da Politano. Le Aquile romane pareggiano in extremis contro il Cagliari e mantengono il quarto posto in graduatoria. Ciro Immobile segna la rete da cineteca sui titoli di coda.

Nell’anticipo di venerdì sera la Lupa trafigge il Toro all’Olimpico. Martedì 13 marzo i giallorossi sono impegnati nella contesa (di ritorno) degli ottavi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

IL PUNTO – Venti sono le reti realizzate (di cui sei in trasferta) nella 28esima giornata di serie A.

Cinque sono le vittorie tra le mura amiche (Juventus, Roma, Fiorentina, Crotone, Verona), due i successi esterni (Milan, Atalanta), tre i pareggi (Inter-Napoli, Sassuolo-Spal, Cagliari-Lazio).

Appuntiamo sul taccuino del cronista le doppiette di Paulo Dybala e Marcello Trotta, le autoreti di Viviano nel match dello stadio Scida, di Ceppitelli nella gara del Sant’Elia. Due sono i rigori assegnati e realizzati a Reggio Emilia e a Cagliari, due i rigori sbagliati da Politano e Higuain.

IN PRIMO PIANO – La Vecchia Signora torna sul tetto della serie A. In attesa del recupero contro l’Atalanta i bianconeri incassano la 23esima vittoria, presentano la migliore difesa (15 reti al passivo) e il secondo arsenale d’attacco (65 reti).

IL PROTAGONISTA – Marcello Trotta imbracciando la doppietta contro il Doria è il player della domenica.

L’attaccante di Santa Maria Capua Vetere spinge il Crotone in classifica a quota 24.

Il cartellino del venticinquenne, con un trascorso in Premier League, è di proprietà del Sassuolo. In Calabria colleziona 47 presenze segnando 7 reti.

SERIE A – Dopo 2520 minuti la classifica è la seguente: Juventus (71) – Napoli (70) – Roma (56) – Lazio (53) – Inter (51) – Milan (47) – Sampdoria (44) – Atalanta (41) – Fiorentina (38) – Torino (36) – Udinese, Bologna (33) – Genoa (30) – Cagliari (26) – Chievo (25) – Crotone, Sassuolo, Spal (24) – Verona (22) – Benevento (10).

(*Atalanta due partite in meno, Juventus, Inter, Milan, Udinese, Fiorentina, Torino, Crotone, Chievo, Sassuolo, Sampdoria, Benevento, Verona, Genoa, Cagliari una partita in meno)

Nella classifica capocannoniere Immobile comanda con 24 centri, podio d’argento per Icardi con 18 reti, piazza di bronzo per Dybala, Quagliarella e Mertens con 17 sigilli.

IL TABELLINO –

Inter-Napoli (0-0) —

Genoa-Milan (0-1) -90’ + 4’ André Silva (M)-

Juventus-Udinese (2-0) -20’ 49’Dybala (J)-

Sassuolo-Spal (1-1) -27’ Antenucci (Sp), 31’ rigore Babacar (Sa)-

Crotone-Sampdoria (4-1) -6’ 36’ Trotta (C), 23’ Stoian (C), 69’ Zapata (S), 85’ autorete Viviano (C)-

Cagliari-Lazio (2-2) -25’ Pavoletti (C), 35’ autorete Ceppitelli (L), 74’ rigore Barella (C), 90’+5’ Immobile (L)-

Bologna-Atalanta (0-1) -83’ de Roon (A)-

Fiorentina-Benevento (1-0) -25’ Vitor Hugo (F)-

Verona-Chievo (1-0) -52’ Caracciolo (V)-

Roma-Torino (3-0) -56’ Manolas (R), 73’ De Rossi (R), 90’+3’ Pellegrini (R)-

IL POST – Mercoledì 14 marzo si gioca allo Stadium il match, recupero del 25 febbraio (26esima giornata), rinviata per neve, Juventus-Atalanta (18.00).

Emanuele Perego www.emanueleperego.it www.perego1963.it