Vienna, uomo accoltella quattro passanti e fugge: fermato un 23 enne afghano.

Ieri sera quattro persone sono state accoltellate in strada a Vienna, in Austria, da un uomo che poi è riuscito a fuggire ma è stato braccato e poi arrestato dalla polizia austriaca.

Tre dei quattro feriti sono in gravissime condizioni: si tratterebbe di un padre di 67 anni, una madre di 56 e la figlia di 17 anni.

E’ successo nella zona di Nestroyplatz, vicino al celebre parco di Prater, uno dei più belli e importanti di tutta Europa.

Gli attacchi, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, sarebbero stati due, a pochi minuti di distanza l’uomo dall’altro.

Nel primo, all’esterno di un ristorante giapponese nei pressi dell’ingresso della metropolitana di Nestroyplatz, sarebbero state ferite tre persone di uno stesso nucleo famigliare. “L’uomo urlava e aveva assolutamente perso il controllo – ha detto una testimone – avrebbe potuto accoltellare anche me se fossi stata più vicina”.

L’aggressore, vestito di nero, sarebbe poi scappato verso Praterstern, dove avrebbe colpito una quarta persona.

Dopo la fuga, l’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine: si tratta di un afghano di 23 anni.

Si tratta di terrorismo? Al momento la polizia austriaca ha deciso di non sbilanciarsi e non ha parlato con chiarezza di terrorismo: la dinamica è tutta da chiarire, con le forze dell’ordine che in un primo momento si sono concentrate sull’arresto del fuggitivo.

L’aggressore, vestito di nero, è stato fermato e nelle prossime ore verrà sentito dagli inquirenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.