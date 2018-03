Sabato a Trento il convegno diocesano della Caritas

Trento come Roma? no anche peggio.

A dichiararlo sono alcuni residenti di via Pancheri che nei prossimi giorni organizzeranno una raccolta firme contro il sindaco Andreatta e la maggioranza che lo sostiene.

«Passeremo per ogni famiglia consigliando tutti di non votare più PD – PATT e UPT, ormai le abbiamo provate tutte ma nessuno ci ascolta da 5 anni». – spiegano alcune famiglie esasperate.

La storia inizia svariati anni fa e a riguardo sono stati fatti appelli, articoli di giornale, denunce e persino una mozione presentata da Andrea Maschio.

Ebbene, ad oggi, c’è solo il silenzio assoluto da parte dell’amministrazione comunale.

Nel vedere le foto l’idea è di essere in qualche paese dell’est, stile anni 70, dove le strade nemmeno esistevano, e se erano segnate su qualche cartina, poi ti accorgevi che erano sterrate e inadatte anche al passaggio dei carri trainati dai buoi.

Se la cosa non fosse tragica si potrebbe dire di essere su scherzi a parte oppure su qualche trasmissione ironica che prende in giro il malcapitato di turno.

Purtroppo in questo caso ad essere presi in giro sono i cittadini trentini, precisamente quelli di Via Pancheri nel quartiere di Cristo Re, che sono ormai stufi di dover vivere in una via che somiglia più al Bronx, o a qualche strada di accesso di un campo agricolo.

La questione aperta ormai da oltre 5 anni e che si sta aggravando ogni giorno di più degradando la strada e rischiando che qualcuno si faccia male per davvero.

Tutta la strada è dissestata dal primo all’ultimo metro con buche che raggiungono la profondità anche di oltre 10 centimetri.

Il che rende impossibile il transito in bicicletta, difficile quello che le autovetture, e pericoloso quello a piedi, specie per gli anziani che devono compiere autentici slalom per evitare cadute o storte letali.

Una situazione insostenibile che è peggiorata anche grazie al scelta del comune di mettere tutti i parcheggi a pagamento intorno alla via che quindi è preda di automobilisti ogni giorno che scelgono la piccola via come posteggio per la propria auto, visto che è gratis, e se ne vanno al lavoro magari anche in uffici lontani.

Un movimento che ha deteriorato ancora di più il manto stradale che è diventato ormai impossibile da percorrere.

Dopo la pioggia la situazione diventa ancora più grave e allora le decine di buche vengono tappezzate alla meglio qua e la con del bitume, che dopo pochi giorni cede mettendo doppiamente a rischio i residenti.

Uno spettacolo triste e desolante. Le vie sono private ma di uso comune, quindi l’amministrazione ha il dovere di intervenire quando prima.