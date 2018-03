La lega festeggia la grande vittoria a Pergine Valsugana.

La cantante era stata fermata da un’agente della Polizia di Stato addetto ai controlli al varco della “zona rossa” durante il festival di Sanremo.

La cantante romana Veronica Scopelliti, in arte Noemi, avrebbe tentato di passare sul lato sinistro dei varchi, quello dedicato a chi lascia la zona dell’Ariston. L’agente prontamente le avrebbe detto che sarebbe dovuta passare come tutti gli altri dall’altro lato per i dovuti controlli.

La cantante avrebbe risposto: “Ma guarda che c…one”.

In occasione della presenza della cantante Noemi a Pergine Valsugana, il Segretario Provinciale Generale del CO.I.S.P. Trentino, Sindacato indipendente dei poliziotti Sergio Paoli ha voluto riservare un saluto all’artista inviando una nota alla nostra redazione che pubblichiamo interamente sotto.

IL COMUNICATO – “Registriamo senza particolare entusiasmo l’arrivo in Trentino della cantante Noemi, che firmerà a Pergine le copie del suo CD (ma non a tutti, solo a chi lo comprerà nei grandi magazzini in loco…).

Forse Veronica Scopelliti non se ne accorgerà nemmeno, ma dietro a questo evento, al pari di tantissimi altri, ogni giorno, dietro i riflettori, con gli occhi aperti ed i sensi acuiti, si aggireranno delle curiose figure, uomini e donne delle forze dell’ordine, che garantiranno il tranquillo svolgimento dell’evento, per scongiurare quei pericoli che a volte si concretizzano proprio in occasione di affollati assembramenti.

Ci saranno i “coglioni”, come li ha apostrofati lei stessa all’esterno del Teatro Ariston, infastidita forse per non essere stata riconosciuta o perché, da VIP, non le è stato riservato un trattamento privilegiato.

Nessun rancore, ci mancherebbe, abbiamo spesso incassato epiteti ben più oltraggiosi, anche recentemente per bocca di una insegnante, spiace solo che provengano da un personaggio pubblico e quindi, volente o nolente, di esempio per altri, specialmente giovanissimi.

Stride il fatto che giungano da chi vorrebbe eleggersi a paladina di battaglie sociali, quali quella “contro la prevaricazione delle violenze di genere”, come lei stessa annuncia, per aver indossato un fiore e duettato con un’altra donna sul palco di Sanremo.

Solo un’amara sconsolazione per quell’offesa gratuita, alla quale non sono seguite scuse, ad un poliziotto e quindi, per non fare “prevaricazioni di genere” alle poliziotte e allo Stato Italiano che lo servono, anche nel suo interesse.”