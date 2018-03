A Riva del Garda domani parte il progetto «Accogli – Amo»

Il progetto Accogli-Amo, proposto dalla Comunità Murialdo, consiste in un percorso di sensibilizzazione all’accoglienza familiare che nasce dalla considerazione della necessità di creare rete di famiglie solidali tra loro per affrontare le quotidiane sfide dell’educare e della gestione della vita familiare.

L’obiettivo è di creare reti di accoglienza a vari livelli: dalla scelta individuale o di una singola famiglia di affiancare dei minori o altre famiglie affaticate per un periodo o una vita da accogliere per sempre.

Si inserisce nel lavoro di questi ultimi anni portato avanti dal gruppo di lavoro del Family Time e dallo stesso condiviso e inserito all’interno del progetto “Family Time: tessere legami che fanno comunità resiliente” promosso dal Distretto Famiglia Alto Garda e approvato su Bando provinciale per il benessere familiare che vede partecipi oltre alla Comunità Murialdo, l’Apsp Casa Mia , la coop. Eliodoro,l’ Ass. Giovani Arco, la Fondazione Famiglia Materna e il Gruppo Missionari Verbiti con il sostegno della Comunità e dei Comuni dell’Alto Garda e Ledro.

Il progetto è costruito in un’ottica di lavoro di comunità: attori del progetto devono essere non solo i servizi e le famiglie, ma le comunità in cui servizi e famiglie sono inseriti.

L’idea infatti è quella di creare, intorno alle famiglie accoglienti, una rete comunitaria di sostegno formata da servizi, reti informali, associazioni, istituzioni e altri soggetti che potranno essere man mano individuati.

Per fare ciò, l’esperienza dell’accoglienza non dovrà restare solo esperienza delle famiglie (quella naturale e quella accogliente) e dei servizi, ma diventare esperienza dell’intera rete comunitaria al fine di promuovere nel tessuto sociale una cultura dell’accoglienza in senso lato.

La Comunità Murialdo presenterà all’intera comunità dell’Alto Garda e Ledro questo percorso nella serata di venerdì 9 marzo 2018 alle ore 20.30 presso la sala cinema della comunità in via Rosmini 5/b a Riva del Garda nella quale verrà illustrata la proposta e verranno raccolte già da questa serata le adesioni di singoli o famiglie interessate .