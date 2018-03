27 enne trentina arrestata per furto

Dopo la pubblicazione nella mattinata di un articolo dove era riportato il pensiero del consigliere provinciale del PD Matteo Civico a riguardo della disfatta del centrosinistra alle elezioni di domenica 4 marzo, un lettore ci ha segnalato di essere stato sospeso da facebook per aver commentato sotto l’articolo.

L’articolo in questione dal titolo Mattia Civico: «Il PD deve aprire le porte e le finestre a tutti» apriva un piccolo dibattito fra i lettori peraltro educato e fra le righe. Il nostro lettore in risposta ai contenuti ha scritto ironicamente solo queste parole:«se vuoi buttati». Per questo, dopo qualche segnalazioni, è stato espulso per una settimana da facebook

«Sono stato sospeso per una settimana per aver commentato il Sig Civico e il PD in generale, lo so che non dipende da voi la segnalazione, ma era solo per farvi capire in che stato di diritto viviamo! Non ci sono parole!» – scrive il lettore che naturalmente ha tutta la nostra solidarietà