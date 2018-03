Basket, coach Buscaglia si racconta in Val di Fiemme

In alta Val di Fassa da tempo è presente un branco di sei lupi, composto dalla coppia riproduttrice e da 4 giovani nati nella primavera del 2017.

Il branco frequenta anche i territori vicini dell’alta Val badia e di Livinallongo ed è monitorato sul posto dal personale del corpo forestale, dai custodi forestali e dal personale dell’associazione cacciatori trentini.

Negli ultimi tempi il branco si è avvinato però troppo alle case dei residenti, in un caso è stato anche visto vicino ad una scuola.

Rispondendo ad un’interrogazione di Maruzio Fugatti, l’assessore Dallapiccola spiega che «Recenti sono stati gli avvistamenti nei pressi del fondovalle: nei mesi invernali infatti si possono avvicinare di più alle aree urbanizzate soprattutto per la concentrazione di prede selvatiche. Per evitarlo vanno rimosse le mangiatoie per ungulati troppo vicine ai centri abitati in coordinamento con l’associazione cacciatori trentini».

Dallapiccola nella risposta conferma che per prevenire eventuali fenomeni di eccessiva confidenza dei lupi nei confronti dell’uomo, è stata recentemente richiesta e ottenuta dal Ministero dell’Ambiente un’autorizzazione all’uso di proiettili di gomma a scopo dissuasivo nel caso in cui fenomeni di vicinanza dovessero ripetersi.

Il ritorno spontaneo del lupo sulle Alpi – scrive ancora l’assessore nella riposta a Fugatti – comporta difficoltà gestionali che richiedono azioni efficaci su molti fronti. Nella direzione di una maggiore incisività, oltre a quanto evidenziato al punto 3, la Provincia sta esercitando presso il governo nazionale un’azione volta ad ottenere maggiore autonomia gestionale, avuto riguardo proprio allo stallo registrato a livello nazionale.