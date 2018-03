Spesi 76 mila euro di visori notturni che da due anni sono inutilizzati.

Il 05 e 06 Marzo, presso la sede dell’Agenzia del lavoro della PAT, (come previsto dai Protocolli per la gestione del “piano sociale” sottoscritti tra la tra PAT, le Aziende e i Sindacati) si sono svolti i periodici incontri del tavolo per l’occupazione concernenti il futuro lavorativo dei dipendenti della Marangoni e della C.M.I. (confezione moda italia Mattarello) licenziati tra il 2016 / 2017.

L’analisi dei dati che è emersa è una preoccupante costante e cioè che dei circa 100 Lavoratori posti in mobilità dalle ristrutturazioni delle due Aziende, oramai in prossimità della scadenza dei vari ammortizzatori sociali (per la Marangoni a fine di Marzo mentre per la CMI si arriva a Luglio p.v.), il 50 % di questi è senza occupazione e il resto si arrabatta con dei rapporti di lavoro a termine (ovviamente di varia durata) e/o L. S. U. .

La crudezza dei dati non può di certo far ombra alla rete di servizi messi in campo dall’Agenzia del Lavoro della PAT – in primis la formazione – al fine proprio di ricollocare, possibilmente nel più breve tempo possibile, i Lavoratori espulsi dai processi produttivi ma, purtroppo, anche nel mercato del lavoro quando – dal lato della domanda – la materia prima scarseggia, nessuno può far miracoli e quindi i disoccupati, in particolare quelli di lunga durata, tendono a crescere.

«Nei giorni scorsi, alcuni ex Lavoratori ci hanno chiesto dove sia finito il Lavoro, – dichiara Mario Cerutti segretario della CGIL Filctem – intendendo quello che avrebbe dovuto scaturire dagli impegni presi dalla politica (a partire dal Governatore della PAT U. Rossi come dall’Assessore A. Olivi), successivamente hanno poi “vivacemente” esternato le molteplici difficoltà nel mantenere una famiglia e, alla fine (senza tanta filosofia) si sono dati da soli la risposta, tra l’altro in piena coerenza con l’esito elettorale di domenica scorsa».

«Premesso che il ruolo funzionale/amministrativo dell’Agenzia del lavoro è fondamentale ma, quando si evidenziano difficoltà strutturali del mercato del lavoro, sperare nei miracoli forse aiuta ma di certo non contribuisce alla sostanza. La ripresa economica inizierà pure a manifestarsi ma noi, dai report delle Aziende, non c’è ne siamo ancora accorti e la Mobilità per gli ex Marangoni e per gli ex C.M.I sta finendo» – conclude Cerutti.